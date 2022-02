Tartiflette – animation karaoké Digny Digny Catégories d’évènement: Digny

Eure-et-Loir

Tartiflette – animation karaoké Digny, 5 mars 2022, Digny. Tartiflette – animation karaoké Digny

2022-03-05 20:00:00 – 2022-03-05 00:00:00

Digny Eure-et-Loir Digny 19 19 EUR Ambiance assurée avec cette soirée tartiflette et karaoké. Renseignements et réservations avant le 25 février . Pass demandé Ambiance assurée avec cette soirée tartiflette et karaoké. Renseignements et réservations avant le 25 février . Pass demandé info@foyer-digny.com +33 6 43 82 03 46 Ambiance assurée avec cette soirée tartiflette et karaoké. Renseignements et réservations avant le 25 février . Pass demandé foyer rural de digny

Digny

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Digny, Eure-et-Loir Autres Lieu Digny Adresse Ville Digny lieuville Digny Departement Eure-et-Loir

Digny Digny Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/digny/

Tartiflette – animation karaoké Digny 2022-03-05 was last modified: by Tartiflette – animation karaoké Digny Digny 5 mars 2022 Digny Eure-et-Loir

Digny Eure-et-Loir