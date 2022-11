Tarti’fêtes Domqueur, 27 novembre 2022, Domqueur.

Tarti’fêtes

Domqueur Somme

2022-11-27 – 2022-11-27

Domqueur

Somme

Domqueur

10 Rendez-vous pour partager une tartiflette et passer une après-midi autour des jeux de société et des parties de Tarot.

Le repas adulte inclus 1 apéritif, tartiflette et salade, dessert + café. Le repas enfant contient 1 boisson, tartiflette et salade, dessert.

Réservation avec règlement avant le 20 novembre

Rendez-vous pour partager une tartiflette et passer une après-midi autour des jeux de société et des parties de Tarot.

Le repas adulte inclus 1 apéritif, tartiflette et salade, dessert + café. Le repas enfant contient 1 boisson, tartiflette et salade, dessert.

Réservation avec règlement avant le 20 novembre

+33 6 01 81 93 21

Domqueur

dernière mise à jour : 2022-11-16 par