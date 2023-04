festival arbor et sens 3313 ROUTE DE LA MIDOUZE- CAP DE BOS, 6 octobre 2023, Tartas.

Dans le cadre de la création du collectif C.L.A.S (Collectif Landais Arbor et Sens) que

nous créons avec nos amis Les Jardins Reconnaissants, Les Jardins d’Atyoula et

L’Ecolieu Fouch, nous vous proposons un festival sur 3 jours, sur le site de la micro

forêt à Saint Pierre du Mont (40), s’inscrivant dans l’agenda du développement

durable de la Mairie de St Pierre du Mont…

Projection ciné, concerts, animations, associations locales, conférences et bien

d’autres surprises vous attendent !

Le programme détaillé sera mis en ligne et relayé via tous nos partenaires..

2023-10-06 à ; fin : 2023-10-08 . .

3313 ROUTE DE LA MIDOUZE- CAP DE BOS ASSOCIATION LES JARDINS NAIFS

Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the creation of the collective C.L.A.S (Collectif Landais Arbor et Sens) that

we are creating with our friends Les Jardins Reconnaissants, Les Jardins d?Atyoula and

Ecolieu Fouch, we propose you a festival on 3 days, on the site of the micro

forest in Saint Pierre du Mont (40), as part of the agenda of sustainable development

of the town hall of St Pierre du Mont?

Film screenings, concerts, animations, local associations, conferences and many

and many other surprises await you!

The detailed program will be put online and relayed via all our partners.

En el marco de la creación del colectivo C.L.A.S (Collectif Landais Arbor et Sens) que

estamos creando con nuestros amigos Les Jardins Reconnaissants, Les Jardins d’Atyoula y

Ecolieu Fouch, proponemos un festival de 3 días, en el emplazamiento del micro

bosque de Saint Pierre du Mont (40), como parte de la agenda de desarrollo sostenible de

del ayuntamiento de St Pierre du Mont?

Proyecciones de películas, conciertos, animaciones, asociaciones locales, conferencias y muchas

¡y muchas otras sorpresas le esperan!

El programa detallado se pondrá en línea y se difundirá a través de todos nuestros socios.

Im Rahmen der Gründung des Kollektivs C.L.A.S (Collectif Landais Arbor et Sens), das

wir mit unseren Freunden Les Jardins Reconnaissants, Les Jardins d’Atyoula und Les Jardins d’Atyoula gründen

L’Ecolieu Fouch, bieten wir Ihnen ein dreitägiges Festival auf dem Gelände des Mikrobeckens an

wald in Saint Pierre du Mont (40), das sich in die Agenda für nachhaltige Entwicklung einfügt

der Stadtverwaltung von St Pierre du Mont?

Filmvorführungen, Konzerte, Animationen, lokale Vereine, Konferenzen und vieles mehr

und viele weitere Überraschungen warten auf Sie!

Das detaillierte Programm wird online veröffentlicht und über alle unsere Partner verbreitet.

Mise à jour le 2023-03-03 par OT Tartas