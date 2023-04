Jeudi d’été Allées Marines, 3 août 2023, Tartas.

Les jeudis d’été sont des concerts gratuits qui se déroulent tous les jeudis sur les allées marines à Tartas..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 23:00:00. .

Allées Marines

Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine



Summer Thursdays are free concerts that take place every Thursday on the marine alleys in Tartas.

Los Jueves de Verano son conciertos gratuitos que tienen lugar todos los jueves en los paseos marítimos de Tartas.

Les Jeudis d’été sind kostenlose Konzerte, die jeden Donnerstag auf den Allées Marines in Tartas stattfinden.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Tartas