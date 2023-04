Découverte au yoga 3313 ROUTE DE LA MIDOUZE- CAP DE BOS, 10 juin 2023, Tartas.

Aux côtés de Séverine, professeure de Yoga, venez partager un moment convivial et de

détente, seul, entre amis ou en famille, pour découvrir tous ensemble le yoga sur une

séance d’1h30 !

Enfants et parents bienvenus !!!!

SUR INSCRIPTION

ouvert à tous

adhésion non obligatoire.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 15:00:00. EUR.

3313 ROUTE DE LA MIDOUZE- CAP DE BOS ASSOCIATION LES JARDINS NAIFS

Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine



Alongside Séverine, yoga teacher, come and share a friendly and relaxing moment, alone, with friends or family, to discover

alone, with friends or family, to discover yoga together during a 1h30 session!

1h30 session !

Children and parents welcome !!!!

ON REGISTRATION

open to all

membership not required

Con Séverine, profesora de yoga, venga a compartir un momento amistoso y relajante, solo, con amigos o en familia, para descubrir el yoga en una

solo, con amigos o en familia, ¡para descubrir juntos el yoga en una sesión de 1h30!

¡sesión de 1h30!

¡¡¡¡Niños y padres bienvenidos !!!!

PREVIA INSCRIPCIÓN

abierto a todos

no es necesario ser socio

An der Seite von Séverine, einer Yogalehrerin, können Sie einen geselligen und entspannenden Moment verbringen

allein, mit Freunden oder der Familie, um gemeinsam Yoga in einer Stunde zu entdecken

1,5 Stunden lang!

Kinder und Eltern sind herzlich willkommen !!!!

NACH ANMELDUNG

offen für alle

mitgliedschaft nicht erforderlich

Mise à jour le 2023-03-03 par OT Tartas