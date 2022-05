TARTAS SAMEDI 3 AOUT 2019 VIDE GRENIER ET SARDINADE ALLEES MARINES TARTAS Tartas Catégories d’évènement: Landes

Tartas

TARTAS SAMEDI 3 AOUT 2019 VIDE GRENIER ET SARDINADE ALLEES MARINES TARTAS, 3 août 2019 07:30, Tartas. Samedi 3 août 2019, 07h30, 19h30 Sur place VIDE GRENIER 3 € M/linéaire . SARDINADE 12 € tourisme.tarusate@gmail.com VDE GRENIER ET SARDINADE 8 h vide grenier Inscriptions OFFICE TOURISME TARTAS 0558733998 19 h 30 rande sardinade Réservations Tpossibles 0625991782 MENU 12 € MENU SPECIAL ENFANTS ANIMATIONS GRATUITE GROUPE ELITE ALLEES MARINES TARTAS TARTAS 40400 Tartas Landes samedi 3 août 2019 – 07h30 à 08h30

samedi 3 août 2019 – 19h30 à 20h30

Détails Heure : 07:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Landes, Tartas Autres Lieu ALLEES MARINES TARTAS Adresse TARTAS Ville Tartas lieuville ALLEES MARINES TARTAS Tartas Departement Landes

ALLEES MARINES TARTAS Tartas Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tartas/

TARTAS SAMEDI 3 AOUT 2019 VIDE GRENIER ET SARDINADE ALLEES MARINES TARTAS 2019-08-03 was last modified: by TARTAS SAMEDI 3 AOUT 2019 VIDE GRENIER ET SARDINADE ALLEES MARINES TARTAS ALLEES MARINES TARTAS 3 août 2019 07:30 ALLEES MARINES TARTAS Tartas Tartas

Tartas Landes