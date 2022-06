Tartarin, l’invention d’un Héros Tarascon, 23 juin 2022, Tarascon.

Tartarin, l’invention d’un Héros

Musée d’Art et d’Histoire Place Frédéric Mistral Tarascon Bouches-du-Rhône Place Frédéric Mistral Musée d’Art et d’Histoire

2022-06-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-10 12:00:00 12:00:00

Place Frédéric Mistral Musée d’Art et d’Histoire

Tarascon

Bouches-du-Rhône

« Tartarin ne rêve que d’aventures. Grand collectionneur d’armes, le champion du tir à la casquette est un véritable héros en chambre ! Ses admirateurs le pressent sans relâche : l’Afrique, le pays des lions, voilà la destination obligée pour un aussi valeureux chasseur ! Tartarin finit par s’embarquer – contraint et forcé – pour l’Algérie, dans l’espoir de débusquer le fauve…



Publié en 1872, le roman d’Alphonse Daudet, les Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, obtient très tôt un succès public et critique, devenant ainsi, dès le 19e siècle, l’un des plus grands romans comiques de la littérature française.



À l’occasion du 150e anniversaire de la publication du roman, la Ville de Tarascon présente l’exposition « Tartarin de Tarascon, l’invention d’un héros »,

cette exposition, conçue conjointement par le Pôle Patrimoine et Pôle Culture, met à l’honneur l’œuvre d’Alphonse Daudet et explore la figure du plus célèbre Tarasconnais, dans une approche à la fois historique, littéraire et ethnographique.



Cette exposition présente des livres, des documents, des photographies et des objets populaires issus des fonds des archives municipales et des collections conservées au musée d’art et d’histoire, notamment issues de l’ancienne villa Tartarin. Ce projet a été l’occasion pour les Archives municipales de collecter les photos souvenirs des habitants de Tarascon autour des festivités locales. Les documents numérisés ont intégré les fonds de la ville. Cette collecte inédite marque le lancement d’une vaste démarche

de documentation autour des traditions vivantes de Tarascon. L’exposition est enrichie par des documents et objets issus de fonds/collections privées notamment de documents en reproduction de la Bibliothèque nationale de France et de la RMN.

Par une approche littéraire, historique et ethnographique, cette exposition

revient sur la fabrique du héros, questionne la figure de Tartarin, et aborde la question du patrimoine vivant de Tarascon !

« Tartarin ne rêve que d’aventures. Grand collectionneur d’armes, le champion du tir à la casquette est un véritable héros en chambre ! Ses admirateurs le pressent sans relâche : l’Afrique, le pays des lions, voilà la destination obligée pour un aussi valeureux chasseur ! Tartarin finit par s’embarquer – contraint et forcé – pour l’Algérie, dans l’espoir de débusquer le fauve…



Publié en 1872, le roman d’Alphonse Daudet, les Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, obtient très tôt un succès public et critique, devenant ainsi, dès le 19e siècle, l’un des plus grands romans comiques de la littérature française.



À l’occasion du 150e anniversaire de la publication du roman, la Ville de Tarascon présente l’exposition « Tartarin de Tarascon, l’invention d’un héros »,

cette exposition, conçue conjointement par le Pôle Patrimoine et Pôle Culture, met à l’honneur l’œuvre d’Alphonse Daudet et explore la figure du plus célèbre Tarasconnais, dans une approche à la fois historique, littéraire et ethnographique.



Cette exposition présente des livres, des documents, des photographies et des objets populaires issus des fonds des archives municipales et des collections conservées au musée d’art et d’histoire, notamment issues de l’ancienne villa Tartarin. Ce projet a été l’occasion pour les Archives municipales de collecter les photos souvenirs des habitants de Tarascon autour des festivités locales. Les documents numérisés ont intégré les fonds de la ville. Cette collecte inédite marque le lancement d’une vaste démarche

de documentation autour des traditions vivantes de Tarascon. L’exposition est enrichie par des documents et objets issus de fonds/collections privées notamment de documents en reproduction de la Bibliothèque nationale de France et de la RMN.

Place Frédéric Mistral Musée d’Art et d’Histoire Tarascon

dernière mise à jour : 2022-06-21 par