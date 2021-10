Hendaye Borderline Fabrika Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Tarot d’Iparralde Borderline Fabrika Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Voici un projet entre théâtre forain et enquête de territoire. A la fois Madame Irma et Colombo, Martine met tout son art de la taromancie poétique, son humour et son bon sens critique à éclairer la réalité. Martine est la Madame Soleil de vos communes, à l’aide de son tarot, et après avoir enquêté partout sur votre territoire à la recherche d’indices, preuves, témoins pour nourrir ses visions, elle vous remet ses conclusions prospectives sous la forme d’une consultation tarologique aussi sérieuse qu’extravagante.

Gratuit

Martine, voyante des territoires de la cie Midi à l’ouest nous présente le “Tarot d’Iparralde” une enquête et chronique de territoire. Borderline Fabrika 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Hendaye La Gare Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T19:30:00 2021-11-19T20:45:00

