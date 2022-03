TAROT : deux tournois distincts en donnes libres Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec Côtes d’Armor Samedi 2 avril 2022 se tiendront à la Maison des Traouïéro, deux Tournois de Tarot distincts en donnes libres. Infos pratiques :

– 1er tournoi de 14h à 18h30

– 2ème tournoi de 20h30 à 1h00

– Inscriptions sur placepossible pour le tournoi (sauf repas), au plus tard 1/4 d’heure avant le début de chaque tournoi

– minimum 80% des engagements redistribués

– vous trouverez sur place : buvette, gâteaux, crêpes Prix :

– 10 € de participation par tournoi

– 15 € pour le diner (sur réservation avant le 28 mars) Inscriptions et réservations :

– par mail : tarot.tregor@gmail.com

– en ligne : www.tarotclubtregor.fr

– par téléphone : 06 81 89 61 75 ou 06 33 65 64 97 Perros-Guirec

