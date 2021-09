Le Teich Le Teich Gironde, Le Teich Tarot de la nuit en Landes de Gascogne Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Le Teich

Tarot de la nuit en Landes de Gascogne Le Teich, 8 octobre 2021, Le Teich. Tarot de la nuit en Landes de Gascogne 2021-10-08 – 2021-10-08

Le Teich Gironde Le Teich Martine, Voyante des Territoires, Enquête et Chronique de Territoire vous propose son “Tarot de la Nuit en Landes de Gascogne” Martine est la Madame Soleil de vos villes, de vos villages. Elle lit l’esprit des lieux, des temps, des espaces-temps : ici la Nuit, la nuit d’ici, en Landes de Gascogne. À l’aide de ses cartes – et après avoir enquêté dans les dédales de votre territoire à la recherche d’indices et de témoignages pour nourrir ses visions – elle vous remet les conclusions prospectives de son enquête sous la forme d’une consultation tarologique aussi sérieuse qu’extravagante. De quoi demain sera fait ? Elle seule le sait ! Tout public Inscriptions obligatoires (jauge limitée)

Maison du Parc

Tél : 05 57 71 99 99 (09h00–12h30/13h30–17h00)

Ou mail : info@parc-landes-de-gascogne.fr Pass sanitaire demandé Martine, Voyante des Territoires, Enquête et Chronique de Territoire vous propose son “Tarot de la Nuit en Landes de Gascogne” Martine est la Madame Soleil de vos villes, de vos villages. Elle lit l’esprit des lieux, des temps, des espaces-temps : ici la Nuit, la nuit d’ici, en Landes de Gascogne. À l’aide de ses cartes – et après avoir enquêté dans les dédales de votre territoire à la recherche d’indices et de témoignages pour nourrir ses visions – elle vous remet les conclusions prospectives de son enquête sous la forme d’une consultation tarologique aussi sérieuse qu’extravagante. De quoi demain sera fait ? Elle seule le sait ! Tout public Inscriptions obligatoires (jauge limitée)

Maison du Parc

Tél : 05 57 71 99 99 (09h00–12h30/13h30–17h00)

Ou mail : info@parc-landes-de-gascogne.fr Pass sanitaire demandé +33 5 57 71 99 99 Martine, Voyante des Territoires, Enquête et Chronique de Territoire vous propose son “Tarot de la Nuit en Landes de Gascogne” Martine est la Madame Soleil de vos villes, de vos villages. Elle lit l’esprit des lieux, des temps, des espaces-temps : ici la Nuit, la nuit d’ici, en Landes de Gascogne. À l’aide de ses cartes – et après avoir enquêté dans les dédales de votre territoire à la recherche d’indices et de témoignages pour nourrir ses visions – elle vous remet les conclusions prospectives de son enquête sous la forme d’une consultation tarologique aussi sérieuse qu’extravagante. De quoi demain sera fait ? Elle seule le sait ! Tout public Inscriptions obligatoires (jauge limitée)

Maison du Parc

Tél : 05 57 71 99 99 (09h00–12h30/13h30–17h00)

Ou mail : info@parc-landes-de-gascogne.fr Pass sanitaire demandé pnrlg dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Teich Autres Lieu Le Teich Adresse Ville Le Teich lieuville 44.63405#-1.02091