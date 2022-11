Tarot Club Saint Claude – Le Plateau : Concours de tarot Coteaux du Lizon Coteaux du Lizon Catégories d’évènement: 39170

39170 Tarot Club Saint Claude – Le Plateau : Concours de tarot Mardi 27 décembre à 14h à la salle du Cercle, à Saint-Lupicin. Le tarot Club de Saint-Claude organise un concours de Tarot en donnes libres. Dotation : une enveloppe par table. Tous les positifs seront primés. Qualificatif au challenge du Haut-Bugey. Buffet et buvette sur place. Mesures sanitaires obligatoires en vigueur. Inscription : 15 euros sur place. chebance@wanadoo.fr Coteaux du Lizon

