Tarot – Championnat de France Pontarlier, 15 avril 2022, Pontarlier.

Tarot – Championnat de France Pontarlier

2022-04-15 – 2022-04-18

Pontarlier Doubs

Durant 4 jours (se renseigner pour le programme des tournois).

Organisé par la Ville de Pontarlier et la Fédération Française de Tarot.

Amateurs locaux et régionaux se côtoient et se mesurent aux véritables professionnels du Tarot venus de tout l’hexagone et d’Outre Mer.

Le Championnat de France est réservé aux qualifiés. Les tournois open sont ouverts à tous.

Inscriptions sur place uniquement.

http://www.ville-pontarlier.fr/

Durant 4 jours (se renseigner pour le programme des tournois).

Organisé par la Ville de Pontarlier et la Fédération Française de Tarot.

Amateurs locaux et régionaux se côtoient et se mesurent aux véritables professionnels du Tarot venus de tout l’hexagone et d’Outre Mer.

Le Championnat de France est réservé aux qualifiés. Les tournois open sont ouverts à tous.

Inscriptions sur place uniquement.

Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-01-19 par