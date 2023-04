Rencontre et débat autour du livre « Des larmes aux rires » 1 rue du Fils, 27 mai 2023, Tarnos.

Il y aura 50 ans cette année, qu’à la fin du mois d’août 1973 résonnèrent pour la dernière fois dans le groupe scolaire Jean-Jaurès, les rires, les cris de joie et les chants des enfants de la colonie de vacances de la CCE (La Commission Centrale de l’Enfance), colonie qui avait débuté en août 1946. L’association des Amis de la CCE et les Editions du Cherche Midi publient « Des larmes aux rires » racontant l’histoire méconnue de la CCE. Suzon Pikorki et Michel Sztulzaft, tous deux anciens de la colonie de Tarnos et respectivement Présidente et Vice-président de l’AACCE, nous présenteront cet ouvrage.

RDV à 16h.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 17:30:00. .

1 rue du Fils Médiathèque « Les Temps Modernes »

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



It will be 50 years ago this year, that at the end of August 1973, the laughter, the cries of joy and the songs of the children of the CCE (La Commission Centrale de l’Enfance) summer camp, which had started in August 1946, resounded for the last time in the Jean-Jaurès school group. The association of the Friends of the CCE and the Editions du Cherche Midi publish « Des larmes aux rires » (From tears to laughter) telling the unknown history of the CCE. Suzon Pikorki and Michel Sztulzaft, both former members of the Tarnos colony and respectively President and Vice President of the AACCE, will present this book.

Meeting at 4 pm

Este año hará 50 años que, a finales de agosto de 1973, resonaron por última vez en el grupo escolar Jean-Jaurès las risas, los gritos de alegría y las canciones de los niños de la colonia de vacaciones de la CCE (La Commission Centrale de l’Enfance), que comenzó en agosto de 1946. La asociación de los Amigos de la CCE y las Editions du Cherche Midi publican « Des larmes aux rires » (De las lágrimas a la risa) contando la historia poco conocida de la CCE. Suzon Pikorki y Michel Sztulzaft, ambos antiguos miembros de la colonia de Tarnos y respectivamente Presidente y Vicepresidente de la AACCE, presentarán este libro.

Reunión a las 16.00 horas

In diesem Jahr ist es 50 Jahre her, dass Ende August 1973 zum letzten Mal das Lachen, die Freudenschreie und die Lieder der Kinder des Ferienlagers der CCE (La Commission Centrale de l’Enfance), das im August 1946 begonnen hatte, in der Schulgruppe Jean-Jaurès ertönten. Der Verein der Freunde der CCE und der Verlag Editions du Cherche Midi veröffentlichen « Des larmes aux rires » (Von Tränen zu Lachen), das die unbekannte Geschichte der CCE erzählt. Suzon Pikorki und Michel Sztulzaft, beide ehemalige Mitarbeiter der Kolonie Tarnos und Präsidentin bzw. Vizepräsident der AACCE, werden uns das Buch vorstellen.

Treffpunkt um 16 Uhr

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Seignanx