Conférence – La petite musique de l’Astrophysique Allée du Fils, 24 mai 2023, Tarnos.

Astrophysicien, trompettiste, compositeur, chef d’orchestre, chef de projet au CNES, pianiste, ingénieur, Philippe Laudet semble avoir eu mille vies. Au cours de sa conférence il s’interrogera : quelle est notre place dans l’Univers ? Sommes-nous seuls ? Quels dangers nous menacent ? Il témoignera également des analogies qu’il observe entre musique et sciences.

Et si des extraterrestres existent, font-ils deux ans de solfège avant de commencer un instrument ?

RDV à 18h..

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 20:00:00. .

Allée du Fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Astrophysicist, trumpet player, composer, conductor, project manager at CNES, pianist, engineer, Philippe Laudet seems to have had a thousand lives. During his conference he will ask himself: what is our place in the Universe? Are we alone? What dangers threaten us? He will also testify to the analogies he observes between music and science.

And if extraterrestrials exist, do they take two years of music theory before starting an instrument?

See you at 6pm.

Astrofísico, trompetista, compositor, director de orquesta, jefe de proyectos en el CNES, pianista, ingeniero, Philippe Laudet parece haber tenido mil vidas. Durante su conferencia se preguntará: ¿cuál es nuestro lugar en el Universo? ¿Estamos solos? ¿Qué peligros nos amenazan? También hablará de las analogías que observa entre la música y la ciencia.

Y si los extraterrestres existen, ¿toman dos años de solfeo antes de empezar a tocar un instrumento?

Nos vemos a las 18.00 horas.

Astrophysiker, Trompeter, Komponist, Orchesterleiter, Projektleiter beim CNES, Pianist, Ingenieur – Philippe Laudet scheint tausend Leben gehabt zu haben. In seinem Vortrag wird er sich fragen: Was ist unser Platz im Universum? Sind wir allein? Welche Gefahren drohen uns? Er wird auch über die Analogien berichten, die er zwischen Musik und Wissenschaft beobachtet.

Und wenn es Außerirdische gibt, lernen sie dann zwei Jahre lang Musiktheorie, bevor sie ein Instrument lernen?

Treffpunkt um 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Seignanx