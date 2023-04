Ciné-débat – Capter l’attention : de la publicité à la consommation 1 allée du fils, 16 mai 2023, Tarnos.

Le marketing s’est emparé des réseaux sociaux numériques au travers de la publicité, passant d’un mode de diffusion « traditionnel » de la publicité (tv et radio) à celui plus implicite des contenus sponsorisés et des placements de produits. Mais la finalité a-t-elle changé ? Une sélection de courts-métrages pour questionner nos points de vue, suivie d’un débat.

A partir de 12 ans

Entrée libre

RDV à 18h30.

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-16 20:00:00.

1 allée du fils Médiathèque

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Marketing has taken over digital social networks through advertising, moving from a « traditional » advertising mode (TV and radio) to the more implicit mode of sponsored content and product placement. But has the purpose changed? A selection of short films to question our points of view, followed by a debate.

From 12 years old

Free entrance

Meeting at 6:30 pm

El marketing se ha apoderado de las redes sociales digitales a través de la publicidad, pasando del modo « tradicional » de publicidad (TV y radio) al modo más implícito de contenidos patrocinados y colocación de productos. Pero, ¿ha cambiado el objetivo? Una selección de cortometrajes para cuestionar nuestros puntos de vista, seguida de un debate.

A partir de 12 años

Entrada libre

Encuentro a las 18.30 h

Das Marketing hat die digitalen sozialen Netzwerke über die Werbung erobert und ist von der « traditionellen » Art der Werbung (Fernsehen und Radio) zu der eher impliziten Art der gesponserten Inhalte und Produktplatzierungen übergegangen. Aber hat sich der Zweck geändert? Eine Auswahl von Kurzfilmen, um unsere Ansichten zu hinterfragen, gefolgt von einer Debatte.

Ab 12 Jahren

Eintritt frei

RDV um 18.30 Uhr

