Jazz en Mars | Nick Hempton Quintet et Cyrille Aimée Salle Maurice Thorez Tarnos, samedi 9 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Dès 20h30, Nick Hempton, saxophoniste, compositeur et chef d’orchestre new-yorkais s’empare de la scène tarnosienne. Influencé par les grands du sax, Dexter Gordon, Sonny Stitt, Cannonball Adderley… le jazz de Nick Hempton est toujours original, abordable et toujours swing.

Nick Hempton Saxophone

Dave Blenkhorn Guitare

Dado Moroni Piano

Dave Green Contrebasse

Steeve Brown Batterie

Dès 22h, c’est à Cyrille Aymée de faire son entrée. 1er prix du Public du Montreux Jazz Vocal Compétition en 2007, 2è prix du Fameux concours Thelonious Monk. Son langage est universel Jazz, manouche, bossa, latin jazz. Reconnue internationalement et saluée pour ses capacités et son style vocal unique, c’est en quartet qu’elle se produit pour clôturer en beauté et dans la grâce cette 19è édition.

Cyrille Aimée: Chant

Dave Torkanowsky: Piano

Lex Warshawsky: Contrebasse

Pedro Segundo Batterie

Salle Maurice Thorez Place Albert Castets

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



