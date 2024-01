Jazz en Mars | Megaswing Quintet et Dado Moroni Trio Salle Maurice Thorez Tarnos, vendredi 8 mars 2024.

Jazz en Mars | Megaswing Quintet et Dado Moroni Trio Salle Maurice Thorez Tarnos Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Rendez-vous à 20h30 pour la première partie de soirée avec une formation qui a vu le jour dans les années 1990 grace à son batteur Stéphane Roger le Megaswing quintet. La formation se produit depuis de nombreuses années sur toutes les scènes jazz swing françaises. À découvrir !

Dès 22h, le Dado Moroni Trio débarque sur scène. L’incroyable pianiste tout droit arrivé de Turin, Dado Moroni, vous réserve un concert plein d’énergie et de talent. Outre une technique époustouflante, on ne peut nier que son lyrisme, sa joie et son enthousiasme sont très communicatifs.

Dado Moroni Piano

Dave Green Contrebasse

Steeve Brown Batterie

Salle Maurice Thorez Place Albert Castets

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



