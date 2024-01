Jazz en Mars | David Hermlin trio et Kyle Eastwood Quintet Salle Maurice Thorez Tarnos, jeudi 7 mars 2024.

Jazz en Mars | David Hermlin trio et Kyle Eastwood Quintet Salle Maurice Thorez Tarnos Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:30:00

fin : 2024-03-07

Rendez-vous à 20h30 pour une immersion visuelle et sonore dans le swing des années 30. Sur scène, un chanteur / batteur, un clarinettiste et un pianiste, tous les trois virtuoses de leurs instruments.

David Hermlin chant & batterie

Sascha Kommer piano

Lorenzo Baldasso clarinette

Dès 22h00, c’est au tour du Kyle Eastwood quintet de mettre le feu. Contrebassiste et bassiste, Kyle Eastwood demeure fidèle à une approche traditionnelle et mélodique du jazz qu’il enrichit souvent d’ornements lyriques. Avec son quintet, il remet brillamment au goût du jour des œuvres originales devenues, avec le temps, des classiques.

Kyle Eastwood Contrebasse, basse

Andrew McCormack Piano

Chris Higginbottom Batterie

Brandon Allen Saxophones

Quentin Collins Trompette, bugle

Salle Maurice Thorez Place Albert Castets

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’événement Jazz en Mars | David Hermlin trio et Kyle Eastwood Quintet Tarnos a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Seignanx