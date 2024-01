Jazz en Mars | Soirée Jazz Solidaire avec CrawFish Wallet Salle Maurice Thorez Tarnos, mercredi 6 mars 2024.

Jazz en Mars | Soirée Jazz Solidaire avec CrawFish Wallet Salle Maurice Thorez Tarnos Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 20:30:00

fin : 2024-03-06

Rendez-vous à 20h30 pour une soirée qui mettra à l’honneur des talents locaux, des élèves de l’École

Municipale de musique dont le célèbre big-band. De belles surprises en perspective pour le public.

Dès 22h30, Crawfish Wallet, bordelais d’origine, est un ensemble de 4 musiciens originaires de Bordeaux passionnés par la culture musicale Néo-Orléanaise d’hier et d’aujourd’hui. Une aventure humaine riche et entrainante !

Amandine Cabald-Roche Vocals, Washboard

Gaëtan Martin Trombone

Jean-Michel Plassan Banjo

Frédéric Lasnier Contrebasse

Rendez-vous à 20h30 pour une soirée qui mettra à l’honneur des talents locaux, des élèves de l’École

Municipale de musique dont le célèbre big-band. De belles surprises en perspective pour le public.

Dès 22h30, Crawfish Wallet, bordelais d’origine, est un ensemble de 4 musiciens originaires de Bordeaux passionnés par la culture musicale Néo-Orléanaise d’hier et d’aujourd’hui. Une aventure humaine riche et entrainante !

Amandine Cabald-Roche Vocals, Washboard

Gaëtan Martin Trombone

Jean-Michel Plassan Banjo

Frédéric Lasnier Contrebasse

EUR.

Salle Maurice Thorez Place Albert Castets

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’événement Jazz en Mars | Soirée Jazz Solidaire avec CrawFish Wallet Tarnos a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Seignanx