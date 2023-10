Bricologravure Tarnac, 24 octobre 2023, Tarnac.

Tarnac,Corrèze

La médiathèque intercommunale organise un atelier linogravure et autres techniques pour adultes, sur réservation..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 12:00:00. .

Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The intercommunal media library is organizing a linocut and other techniques workshop for adults, by reservation only.

La biblioteca multimedia intercomunal organiza un taller de linograbado y otras técnicas para adultos, previa reserva.

Die interkommunale Mediathek organisiert einen Workshop für Linolschnitt und andere Techniken für Erwachsene, nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze