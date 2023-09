Chantier participatif de débroussaillage de lande Tarnac, 30 septembre 2023, Tarnac.

Tarnac,Corrèze

La Réserve Naturelle Régionale de la Haute Vallée de la Vézère abrite un réseau de landes sèches, nécessitant par endroit des actions manuelles ciblées pour freiner la colonisation d’arbustes, ce pour quoi nous faisons appel à des volontaires pour l’entretien de ce site préservé exceptionnel ! Le chantier sera agrémenté d’explications et de découverte du site par l’équipe de la Réserve.

Prévoir pique-nique (le CEN Nouvelle-Aquitaine prévoit le dessert et les boissons chaudes), bottes, tenue adaptée.

Inscription obligatoire. Le Lieu sera donné au moment de l’inscription..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 17:00:00. EUR.

Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Réserve Naturelle Régionale de la Haute Vallée de la Vézère is home to a network of dry moorlands, requiring targeted manual action in places to curb the colonization of shrubs, which is why we’re calling for volunteers to help maintain this exceptional preserved site! The workcamp will be accompanied by explanations and discovery of the site by the Reserve team.

Bring a picnic (CEN Nouvelle-Aquitaine will provide dessert and hot drinks), boots and appropriate clothing.

Registration required. Location will be given on registration.

La Reserva Natural Regional de la Haute Vallée de la Vézère alberga una red de landas secas que, en algunos lugares, requiere una intervención manual específica para impedir la colonización de arbustos. Por eso, ¡solicitamos voluntarios para ayudar a mantener este paraje excepcionalmente bien conservado! El equipo de la Reserva explicará y explorará el lugar.

Traiga un picnic (el CEN Nouvelle-Aquitaine ofrecerá postre y bebidas calientes), botas y ropa adecuada.

Inscripción obligatoria. El lugar se indicará en el momento de la inscripción.

Das regionale Naturschutzgebiet Haute Vallée de la Vézère beherbergt ein Netz aus trockenen Heideflächen, die stellenweise gezielte manuelle Maßnahmen erfordern, um die Ansiedlung von Sträuchern zu bremsen. Aus diesem Grund rufen wir Freiwillige zur Pflege dieses außergewöhnlichen Naturschutzgebiets auf! Der Arbeitseinsatz wird durch Erklärungen und die Erkundung des Standorts durch das Team des Naturschutzgebiets aufgelockert.

Picknick mitbringen (das CEN Nouvelle-Aquitaine sorgt für Nachtisch und warme Getränke), Stiefel, angepasste Kleidung.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Der Ort wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze