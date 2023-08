Fête de la Saint Gilles Tarnac, 26 août 2023, Tarnac.

Tarnac,Corrèze

Au programme de la fête de la St Gilles Samedi dès 12h un rassemblement de voitures anciennes place des Chênes, à 13h danse country, à 14h concours de pétanque à l’esplanade de l’église, 17h marché et 22h30 feu d’artifice.

Dimanche dès 8h30 concours de pêche au plan d’eau et à 9h00 vide-grenier dans le bourg, sur inscription..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 17:00:00. .

Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



On the program for the St Gilles festival Saturday from 12pm, a gathering of vintage cars at Place des Chênes, country dancing at 1pm, pétanque competition at 2pm on the church esplanade, market at 5pm and fireworks at 10:30pm.

On Sunday, from 8:30 a.m., there’ll be a fishing competition at the lake, and at 9:00 a.m., a garage sale in the village (registration required).

En el programa de la fiesta de St Gilles, el sábado a partir de las 12h, concentración de coches de época en la plaza des Chênes, a las 13h baile country, a las 14h concurso de petanca en la explanada de la iglesia, a las 17h mercado y a las 22h30 fuegos artificiales.

El domingo habrá un concurso de pesca en el lago a partir de las 8.30 h y una venta de garaje en el pueblo a las 9 h (inscripción obligatoria).

Auf dem Programm des St. Gilles-Festes Samstag ab 12 Uhr ein Oldtimertreffen auf dem Place des Chênes, um 13 Uhr Country-Tanz, um 14 Uhr Boule-Wettbewerb auf der Esplanade der Kirche, 17 Uhr Markt und 22.30 Uhr Feuerwerk.

Sonntag ab 8:30 Uhr Angelwettbewerb am Plan d’eau und um 9:00 Uhr Flohmarkt in der Ortschaft, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze