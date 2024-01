Projection-Débat du documentaire CRAZYWISE Espace Polyvalent des PTT Tarnac, mercredi 31 janvier 2024.

Projection-Débat du documentaire CRAZYWISE Espace Polyvalent des PTT Tarnac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 18:30:00

fin : 2024-01-31 20:00:00

L’association PTT vous propose d’assister à une projection : « Fou ou sage? Les sagesses traditionnelles de cultures indigènes contredisent souvent les perspectives modernes sur les crises de santé mentale. Est-ce un appel à grandir ou juste un “cerveau cassé”? Le documentaire CRAZYWISE explore ce qu’il ya à apprendre de personnes dans le monde qui ont orienté leur crise psychologique vers une expérience transformative positive. »

La projection de ce film de Phil Borges et Kevin Tomlinson débutera à 18h30 dans l’espace polyvalent des PTT et sera suivie d’une discussion.

Espace Polyvalent des PTT 1 avenue Aristide Briand

Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine ptt-diffusion@framalistes.org



