Tarn Water Race Viaduc de Millau – Canoë Kayak Stand-up paddle Comprégnac Comprégnac Catégorie d’évènement: Comprégnac

Tarn Water Race Viaduc de Millau – Canoë Kayak Stand-up paddle Comprégnac, 11 juin 2022, Comprégnac. Tarn Water Race Viaduc de Millau – Canoë Kayak Stand-up paddle Comprégnac

2022-06-11 – 2022-06-12

Comprégnac Aveyron Comprégnac 11-12 juin 2022

– Endurance Race : 80 km (Départ à St Chély du Tarn et arrivée à St Rome de Tarn)

– 10 km / Run&Paddle

– Disciplines : Stand-up Paddle, Canoë, Kayak – Public : Ouvert à tous – Modes : Solo, équipage, relais ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL DE STAND-UP PADDLE, CANOË ET KAYAK pierretoussaint@eora.info +33 6 63 11 93 86 http://www.tarnwaterrace.com/ 11-12 juin 2022

– Endurance Race : 80 km (Départ à St Chély du Tarn et arrivée à St Rome de Tarn)

– 10 km / Run&Paddle

– Disciplines : Stand-up Paddle, Canoë, Kayak – Public : Ouvert à tous – Modes : Solo, équipage, relais Tarn Water Race Viaduc de Millau

Comprégnac

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégorie d’évènement: Comprégnac Autres Lieu Comprégnac Adresse Ville Comprégnac lieuville Comprégnac

Comprégnac Comprégnac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compregnac/

Tarn Water Race Viaduc de Millau – Canoë Kayak Stand-up paddle Comprégnac 2022-06-11 was last modified: by Tarn Water Race Viaduc de Millau – Canoë Kayak Stand-up paddle Comprégnac Comprégnac 11 juin 2022

Comprégnac