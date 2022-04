Tarn Valley Trail

Tarn Valley Trail, 6 mai 2022, . Tarn Valley Trail

STRICTEMENT LIMITEES A 400 DOSSARDS Des sources du Tarn aux Grands Causses L’Intégrale des Cévennes Sud Le GR 736 Gorges du Tarn en linéaire De Mas de la Barque à Millau 160.5 km et 6480 m+ organisation@tarnvalleytrail.com +33 820 20 22 52 https://www.tarnvalleytrail.com/le-parcours/ FICHE TECHNIQUE . Distance : 160.5 km (sous réserve de validation par le Parc des Cévennes) . Dénivelé : 6480 m+ – 7550 m- (sous réserve de validation par le Parc des Cévennes) . Lieu de départ : Mas de la Barque (Lozère) . Lieu d’arrivée : Millau (Aveyron) . Heure de départ : 5 h 45 . Points de ravitaillements : 8 . Base de vie : 1 à St Rome de Dolan (km 112) . Pacer : autorisé au km 112 (St Rome de Dolan) . Temps limite : 40 heures . Barrières horaires : 10 (à définir après validation du tracé par le Parc des Cévennes) . Parcours de repli : à partir de Carbassas (km 145) à la dernière barrière horaire

