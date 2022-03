TARMACADAM Vesoul, 30 mars 2022, Vesoul.

TARMACADAM Théâtre Villon 1 bis cr François Villon Vesoul

2022-03-30 – 2022-03-30 Théâtre Villon 1 bis cr François Villon

Vesoul Haute-Saône

Une petite fille de 8 ans quitte Paris pour Conakry, ville lointaine. Il paraît que c’est au milieu du désert. Entre la France et la Guinée, il y a 6 heures d’avion et un océan de larmes. un départ, une traversée, une arrivée. Ce voyage initiatique va la bouleverser et la marquer définitivement.

lacompagniebacchus@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/compagnie-bacchus/evenements/tarmacadam-spectacle-jeune-public-a-vesoul

