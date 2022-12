TARMAC RODÉO – GRANDS SOIRS Cordemais, 13 janvier 2023, Cordemais .

TARMAC RODÉO – GRANDS SOIRS

2023-01-13 – 2023-01-13

Un seul mot d’ordre : « Swing is not dead »

Dans une ambiance jazz-punk, le combo invite son public à s’échapper entre Music-Hall et bar clandestin. Entre histoires de gangsters, d’amour, de prohibition ou morceaux de vie, le quintette crée une bulle festive et hors du temps pour un live électrique, énergique et fantasque.

Si ce live cuivré aux accents vintage et au look rétro a tout du cabaret d’antan, il est aussi terriblement contemporain par le choix des quelques reprises réarrangées qui côtoient les compositions dans un subtile mélange de styles.

1h15 / Tout public

Tarif : de 4€ à 12€

lapasserelle@cordemais.fr +33 6 33 28 93 43 https://billetterie-lapasserelle-cordemais.mapado.com/

La Passerelle 5 Rue des Sports Cordemais

