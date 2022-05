Tarkos traduit Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

Tarkos traduit Marseille 2e Arrondissement, 14 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement. Tarkos traduit CIPM Centre International de Poésie Marseille 2 Rue De la Charité Marseille 2e Arrondissement

2022-05-14 – 2022-05-14 CIPM Centre International de Poésie Marseille 2 Rue De la Charité

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Lectures en allemand, anglais, arabe, ch’ti, comorien, espagnol, grec, hébreux, italien, kabyle, néerlandais, portugais, pular, suédois. Lectures en plusieurs langues. http://cipmarseille.fr/actu.php Lectures en allemand, anglais, arabe, ch’ti, comorien, espagnol, grec, hébreux, italien, kabyle, néerlandais, portugais, pular, suédois. CIPM Centre International de Poésie Marseille 2 Rue De la Charité Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Marseille 2e Arrondissement Adresse CIPM Centre International de Poésie Marseille 2 Rue De la Charité Ville Marseille 2e Arrondissement lieuville CIPM Centre International de Poésie Marseille 2 Rue De la Charité Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-2e-arrondissement/

Tarkos traduit Marseille 2e Arrondissement 2022-05-14 was last modified: by Tarkos traduit Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement 14 mai 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône