Tarkodabzol, 9 septembre 2022, .

Tarkodabzol



2022-09-09 20:00:00 – 2022-09-09

15 15 Tarkodabzol est composé de 4 musiciens très inspirés par les musiques du monde. Sandra, la chanteuse et ses musiciens aiment mettre en scène leurs textes, en français essentiellement, tout en colorant leurs spectacles avec une tonalité théâtrale rafraîchissante.



Originaire de Marseille, le groupe Tarkodabzol, est né en 2016.

Après avoir participé, ensemble ou individuellement, à différents projets musicaux, Sandra, Michel, Fabrice et Hubert ont choisi d’allier leurs expériences et leurs aspirations autour d’un projet de compositions. Ce projet prend aujourd’hui la forme d’un album de 10 morceaux intitulé « intense ».

Tarkodabzol, porté par les influences multiples de chacun de ses membres (soul, pop, rock, Jazz et funk) tente une synthèse créative et joyeuse de l’ensemble de ces courants musicaux, un cross over musical en français dans le texte !



Le terme « TARKODABZOL », tiré du kantibar (langage propre aux membres du groupe), est également un cross over de mots : « Tarko » (fusion) et « Dabzol » (énergie, dans le son sens positif). Ainsi, dans le titre éponyme, Tarkodabzol, on retrouvera la fameuse phrase « Miarko kantibar go tarkodabzol » qui exprime à elle seule toute l’énergie du groupe à porter ce projet et sa volonté à vous y convier !

Les musiciens :

Sandra Jourdan au Chant lead et piano

Michel Honorat à la basse et au chant

Hubert Helbling à la batterie et au chant

Fabrice Bosco à la guitare et au chant

Tarkodabzol est composé de 4 musiciens très inspirés par les musiques du monde. Sandra, la chanteuse et ses musiciens aiment mettre en scène leurs textes, en français essentiellement, tout en colorant leurs spectacles avec une tonalité théâtrale rafraîchissante.



Originaire de Marseille, le groupe Tarkodabzol, est né en 2016.

Après avoir participé, ensemble ou individuellement, à différents projets musicaux, Sandra, Michel, Fabrice et Hubert ont choisi d’allier leurs expériences et leurs aspirations autour d’un projet de compositions. Ce projet prend aujourd’hui la forme d’un album de 10 morceaux intitulé « intense ».

Tarkodabzol, porté par les influences multiples de chacun de ses membres (soul, pop, rock, Jazz et funk) tente une synthèse créative et joyeuse de l’ensemble de ces courants musicaux, un cross over musical en français dans le texte !



Le terme « TARKODABZOL », tiré du kantibar (langage propre aux membres du groupe), est également un cross over de mots : « Tarko » (fusion) et « Dabzol » (énergie, dans le son sens positif). Ainsi, dans le titre éponyme, Tarkodabzol, on retrouvera la fameuse phrase « Miarko kantibar go tarkodabzol » qui exprime à elle seule toute l’énergie du groupe à porter ce projet et sa volonté à vous y convier !

dernière mise à jour : 2022-06-14 par