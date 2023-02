TARJA TURUNEN Raw Tour 2023 ESPACE JULIEN, 12 février 2023, MARSEILLE.

TARJA TURUNEN Raw Tour 2023 ESPACE JULIEN. Un spectacle à la date du 2023-02-12 à 18:00 (2023-02-06 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros.

Gérard Drouot Productions (L-R-21-11645/13065) et Adam Concerts(2-1000272) présentent ce concert En raison de l’épidémie mondiale de COVID-19, nous sommes contraints de reporter une nouvelle fois la tournée de TARJA TURUNEN prévue initialement en mars 2020, février 2021, puis en février 2022. Ainsi, la représentation prévue à l’Espace Julien de Marseille aura lieu le 12 février 2023 (report du 11 février 2021 & 13 février 2022). Les billets achetés pour les concerts initiaux resteront valables pour la date de report. Toutefois les clients souhaitant se faire rembourser leurs billets peuvent s’adresser au point de vente où ils ont été achetés. Nous regrettons vivement ces reports et remercions les spectateurs de leur compréhension. TARJA TURUNEN Que de chemin parcouru en 14 ans ! Il est important de replacer dans son contexte les débuts de la carrière solo de la plus célèbre soprano finlandaise pour prendre la mesure de sa progression : après son départ de Nightwish en 2005, il aura fallu à Tarja Turunen rebâtir son univers de zéro ! Au métal symphonique qu’elle maîtrisait et qui l’a fait connaître, la chanteuse a ajouté de nombreuses choses qu’elle n’avait encore jamais eu à gérer auparavant : composer, arranger, développer un monde cohérent et crédible qui ne désoriente pas son public. C’est vraiment depuis Colours in the Dark (2013) que la carrière de Tarja a pris son envol pour atteindre ce qui ressemble aujourd’hui à un couronnement avec In The Raw . In The Raw, est le septième et dernier album de Tarja sorti à l’été 2019. Elle continue de surprendre ses auditeurs avec des sonorités nouvelles comme des lignes de guitare un brin rock psychédélique. «Sur cet album, vous entendez ma voix et le reflet de mon âme !» PMR 0491609915 Tarja Turunen Tarja Turunen

ESPACE JULIEN MARSEILLE 39, Cours Julien Bouches-du-Rhone

