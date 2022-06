Tarja Turunen – Raw Tour 2023, 12 février 2023, .

Tarja Turunen – Raw Tour 2023

2023-02-12 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-12

40 40 Que de chemin parcouru en 14 ans !



Il est important de replacer dans son contexte les débuts de la carrière solo de la plus célèbre soprano finlandaise pour prendre la mesure de sa progression : après son départ de Nightwish en 2005, il aura fallu à Tarja Turunen rebâtir son univers de zéro !



Au métal symphonique qu’elle maîtrisait et qui l’a fait connaître, la chanteuse a ajouté de nombreuses choses qu’elle n’avait encore jamais eu à gérer auparavant : composer, arranger, développer un monde cohérent et crédible qui ne désoriente pas son public. C’est vraiment depuis Colours in the Dark (2013) que la carrière de Tarja a pris son envol pour atteindre ce qui ressemble aujourd’hui à un couronnement avec In The Raw.



In The Raw, est le septième et dernier album de Tarja sorti à l’été 2019. Elle continue de surprendre ses auditeurs avec des sonorités nouvelles comme des lignes de guitare un brin rock psychédélique.



« Sur cet album, vous entendez ma voix et le reflet de mon âme ! » – Tarja Turunen



Tarja Turunen sera en tournée au mois de mars 2020 à Marseille, Strasbourg et Paris, avec en invité spécial le groupe de métal symphonique italien Temperance, et en première partie à Marseille et Strasbourg : Serpentyne.

Tarja Turunen sera en tournée et fera un passage à l’Espace Julien à Marseille le 13 février 2022.

http://www.espace-julien.com/fr/

Que de chemin parcouru en 14 ans !



Il est important de replacer dans son contexte les débuts de la carrière solo de la plus célèbre soprano finlandaise pour prendre la mesure de sa progression : après son départ de Nightwish en 2005, il aura fallu à Tarja Turunen rebâtir son univers de zéro !



Au métal symphonique qu’elle maîtrisait et qui l’a fait connaître, la chanteuse a ajouté de nombreuses choses qu’elle n’avait encore jamais eu à gérer auparavant : composer, arranger, développer un monde cohérent et crédible qui ne désoriente pas son public. C’est vraiment depuis Colours in the Dark (2013) que la carrière de Tarja a pris son envol pour atteindre ce qui ressemble aujourd’hui à un couronnement avec In The Raw.



In The Raw, est le septième et dernier album de Tarja sorti à l’été 2019. Elle continue de surprendre ses auditeurs avec des sonorités nouvelles comme des lignes de guitare un brin rock psychédélique.



« Sur cet album, vous entendez ma voix et le reflet de mon âme ! » – Tarja Turunen



Tarja Turunen sera en tournée au mois de mars 2020 à Marseille, Strasbourg et Paris, avec en invité spécial le groupe de métal symphonique italien Temperance, et en première partie à Marseille et Strasbourg : Serpentyne.

dernière mise à jour : 2022-01-20 par