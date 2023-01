Tariflette party et soirée dansante Henvic Henvic Henvic Catégories d’Évènement: Finistère

2023-02-04 19:00:00 – 2023-03-04

Finistère Henvic L’amicale laïque « Entre terre et mer » vous invite à sa grande tartiflette party, qui aura lieu à la salle Marie-Jacq, à Henvic.

La soirée sera animée par DJ Ronan.

Uniquement sur réservation, au 06 78 82 73 23.

