Bassens Plate-forme de services publics Bassens, Gironde Tarification solidaire : l’accès aux transports pour tous ! Plate-forme de services publics Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Tarification solidaire : l’accès aux transports pour tous ! Plate-forme de services publics, 6 septembre 2021, Bassens. Tarification solidaire : l’accès aux transports pour tous !

Plate-forme de services publics, le lundi 6 septembre à 13:00

[tarificationsolidaire.bordeaux.fr](https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Tarification-solidaire-l-acces-aux-transports-pour-tous) Un agent vous accompagne dans les démarches disponibles en ligne pour accéder à la tarification solidaire des transports urbains. Plate-forme de services publics 19 avenue Jean Jaurès 33530 BASSENS Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-06T13:00:00 2021-09-06T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Plate-forme de services publics Adresse 19 avenue Jean Jaurès 33530 BASSENS Ville Bassens lieuville Plate-forme de services publics Bassens