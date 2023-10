Bain de nature et sylvothérapie Targon, 15 octobre 2023, Targon.

Targon,Gironde

Immersion sensorielle auprès des arbres. Guidés par une sophrologue, ressourcez-vous avec un bain de forêt et des exercices en conscience en pleine nature..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 12:00:00. EUR.

Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sensory immersion among the trees. Guided by a sophrologist, recharge your batteries with a forest bath and mindfulness exercises in the heart of nature.

Inmersión sensorial entre los árboles. Guiado por un terapeuta de relajación, recargue las pilas con un baño de bosque y ejercicios de atención plena en plena naturaleza.

Tauchen Sie mit Ihren Sinnen in die Nähe der Bäume ein. Unter Anleitung einer Sophrologin können Sie sich bei einem Waldbad und Bewusstseinsübungen in der Natur erholen.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT de l’Entre-deux-Mers