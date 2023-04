Label Saison, 2eme édition Place du 11 Novembre, 7 mai 2023, Targon.

Marché bio et d’artisanat d’art, Label Saison est une journée organisée par les associations Manivelles ô Vents et Biotimmarons et soutenue par la mairie de Targon.

Admirez le travail des artisans d’art, assistez à des démonstrations et participez à des ateliers pour les petits et les plus grands. Vous pourrez également profiter du marché de producteurs bio et d’un concert de La Fanfare des chantiers Tramasset..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 18:00:00. EUR.

Place du 11 Novembre

Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Organic market and arts and crafts, Label Saison is a day organized by the associations Manivelles ô Vents and Biotimmarons and supported by the town hall of Targon.

Admire the work of craftsmen, attend demonstrations and participate in workshops for children and adults. You will also be able to enjoy the organic producers’ market and a concert by La Fanfare des chantiers Tramasset.

Label Saison es un mercado ecológico y artesanal organizado por las asociaciones Manivelles ô Vents y Biotimmarons y apoyado por el ayuntamiento de Targon.

Admire el trabajo de los artesanos, asista a demostraciones y participe en talleres para grandes y pequeños. También podrá disfrutar del mercado de productores ecológicos y de un concierto de La Fanfare des chantiers Tramasset.

Der Bio- und Kunsthandwerksmarkt Label Saison ist ein Tag, der von den Vereinen Manivelles ô Vents und Biotimmarons organisiert und vom Rathaus von Targon unterstützt wird.

Bewundern Sie die Arbeit von Kunsthandwerkern, sehen Sie sich Vorführungen an und nehmen Sie an Workshops für Groß und Klein teil. Freuen Sie sich außerdem auf einen Markt mit Bio-Bauern und ein Konzert der La Fanfare des chantiers Tramasset.

