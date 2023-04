Challenge Nationale Féminin de DiscGolf 3 Verzun du Bas Target Catégories d’évènement: Allier

Challenge Nationale Féminin de DiscGolf 3 Verzun du Bas, 16 juin 2023, Target. Le Domaine des Grandes Côtes accueille le CHALLENGE FEMININ

Compétition Féminine de DiscGolf. Organisé par Les Disjonctés..

2023-06-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-18 17:00:00. .

3 Verzun du Bas Domaine des Grandes Côtes DiscGolfPark

Target 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Domaine des Grandes Côtes welcomes the CHALLENGE FEMININ

Women’s DiscGolf Competition. Organized by Les Disjonctés. El Domaine des Grandes Côtes acoge el DESAFÍO DE LAS MUJERES

Competición femenina de DiscGolf. Organizado por Les Disjonctés. Die Domaine des Grandes Côtes empfängt den CHALLENGE FEMININ

Die Domaine des Grandes Côtes empfängt den CHALLENGE FEMININ

Wettbewerb für Frauen in DiscGolf. Organisiert von Les Disjonctés.

