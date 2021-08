Locmariaquer Lok'en Bulles Locmariaquer, Morbihan Tarek et Vincent Pompetti seront au festival Lok’en Bulles Lok’en Bulles Locmariaquer Catégories d’évènement: Locmariaquer

Morbihan

Tarek et Vincent Pompetti seront au festival Lok’en Bulles Lok’en Bulles, 18 septembre 2021, Locmariaquer. Tarek et Vincent Pompetti seront au festival Lok’en Bulles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Lok’en Bulles

Tarek et Vincent Pompetti seront au festival Lok’en Bulles les 18 et 19 septembre au Port de Locmariaquer pour dédicacer leurs albums BD (La Guerre des Gaules, Avalon – Les Dames du Lac, Les Aventures du Tsar fou, Turcos, Constellation, Les Anciens Astronautes…). Tarek et Vincent Pompetti seront au festival Lok’en Bulles les 18 et 19 septembre au Port de Locmariaquer Lok’en Bulles Port de Locmariaquer, Place Dariorigum, Le Chantier, 56740 Locmariaquer, France Locmariaquer Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Locmariaquer, Morbihan Autres Lieu Lok'en Bulles Adresse Port de Locmariaquer, Place Dariorigum, Le Chantier, 56740 Locmariaquer, France Ville Locmariaquer lieuville Lok'en Bulles Locmariaquer