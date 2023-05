Taref Lazrag, atelier tis­sage Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris Catégories d’Évènement: île de France

Taref Lazrag, atelier tis­sage Bétonsalon – centre d'art et de recherche, 3 juin 2023, Paris.

de 14h30 à 16h30

.Tout public. gratuit Pour s’ins­crire : publics@­be­ton­sa­lon.net Venez découvrir les dunes désertiques à travers l’art du tissage ! En t’ins­pi­rant des divers pay­sa­ges déser­ti­ques pré­sents dans l’expo­si­tion – des dunes de sables val­lo­nées aux déserts de roches et de cailloux à perte de vue – habille à ton tour une ligne d’hori­zon. Assemble à ta guise fils de laines, bruns de cotons et autres cor­de­let­tes, joue avec les tex­tu­res, les formes et les cou­leurs pour réa­li­ser un tis­sage où se mêle ciel, terre, dunes et autres mira­ges du désert. Cet atelier a lieu dans le cadre de l’exposition « Trab’ssahl » d’Abdessamad El Montassir, du 10 mai au 13 juillet à Bétonsalon. Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 Paris Contact : https://www.betonsalon.net/ 0145841756 info@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.betonsalon.net/spip.php?article1163

