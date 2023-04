Ecopiknik, marché paysan et barbecue collectif Berges du gave, 7 juillet 2023, Tardets-Sorholus.

Marché de producteurs locaux et barbecue collectif au bord du gave avec concert en plein air.

Portez de bonnes choses à partager ou créez votre pique-nique idéal grâce aux producteurs présents sur place.

Pensez à porter vos couverts, vos verres et votre bonne humeur..

Berges du gave

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Local producers’ market and collective barbecue on the banks of the Gave with an open-air concert.

Bring good things to share or create your ideal picnic thanks to the producers present on site.

Don’t forget to bring your cutlery, your glasses and your good mood.

Mercado de productores locales y barbacoa colectiva a orillas del Gave con concierto al aire libre.

Traiga algo para compartir o cree su picnic ideal gracias a los productores presentes in situ.

No olvides traer tus cubiertos, tus gafas y tu buen humor.

Markt mit lokalen Erzeugern und gemeinsames Grillen am Ufer des Gave mit Freiluftkonzert.

Bringen Sie gute Sachen zum Teilen mit oder stellen Sie sich mithilfe der vor Ort vertretenen Erzeuger Ihr ideales Picknick zusammen.

Denken Sie daran, Ihr Besteck, Ihre Gläser und Ihre gute Laune mitzubringen.

