22 et 23 octobre Sur place 2,50€ pour les adultes , gratuit pour les enfants de moins 12 ans et les personnes à mobilités réduites

Le 8 ième Salon aura lieu le 22 et 23 octobre à la Salle la Roselière à Montbéliard, 25200.

Une manifestation unique en Nord Franche – Comté organisée par les Aviculteurs de Belfort. Cette exposition est réservée aux créateurs les revendeurs sont exclue. L’occasion pour le grand public de découvrir la richesse artistique et du savoir-faire des artisans une grande diversité de pièces uniques, plus originales les unes que les autres ! Au gré des allées, 75 ambassadeurs d’un savoir-faire, vous ferons découvrir leurs créations originales et partager leurs passions durant 2 jours . La plupart des métiers sont représentés : sculpture, maroquinerie, joaillerie, verrerie, poterie… la mode ou encore les accessoires. Chaque objet présenté sur le salon est sélectionné Les critères retenus sont la production artisanale avant tous mais aussi l’originalité et la créativité.

Une tombola gratuite toutes les Heures, avec les billets d’entrées pour les visiteurs présents. Les lots seront achetés aux artisans créateurs sur places.

Buvette, et petite restauration sera à votre disposition le samedi,

Le dimanche il sera proposé un menu pour 15 € Choucroute,4 viandes fromage , dessert café et

9€ pour les Enfants jusqu’à 12 ans à réserver par téléphone au 06/78/94/48/22

Horaires d’ouvertures Samedi de 14 h à 18 h et Dimanche de 10 h à 18

Salle la Roselière ,rue du Champ de Foire Montbéliard , 25200 ,Bourgogne Franche-Comté Rue du Champ de Foire 25620 Tarcenay-Foucherans Foucherans Doubs

samedi 22 octobre – 14h00 à 18h00

dimanche 23 octobre – 10h00 à 18h00