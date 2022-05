Visite libre académie de dessin Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Visite libre académie de dessin Tarbes, 16 septembre 2019 11:00, Tarbes. Lundi 16 septembre 2019, 11h00, 18h00 Sur place Visite libre de l’académie de dessin 21 22 septembre Tarbes Tarbes 65000 Tarbes Hautes-Pyrénées lundi 16 septembre 2019 – 11h00 à 12h00

lundi 16 septembre 2019 – 18h00 à 19h00

Détails Heure : 11:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse Tarbes Ville Tarbes lieuville Tarbes Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Visite libre académie de dessin Tarbes 2019-09-16 was last modified: by Visite libre académie de dessin Tarbes Tarbes 16 septembre 2019 11:00 Tarbes Tarbes Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées