2023-04-17 – 2023-05-06

Seine-et-Marne . Noir, blanc, or, cette année Omnibus propose au public de découvrir trois installations monochromes dans la vitrine de son lieu : des créations réalisées in situ et destinées à être vues depuis la rue. C’est le jeune collectif d’artistes La Chaise qui introduit la série, avec le noir pour sujet. Une performance de l’artiste Maria Marquina sur le même thème sera proposée lors du vernissage.

Les artistes invités disposent d’une semaine pour la réalisation pendant laquelle le public peut venir les rencontrer et observer l’évolution du travail. > A découvrir du mercredi au samedi de 15h à 19h

> Vendredi 21 avril à 20h : Vernissage et performance de l’artiste Maria Marquina infomnibus@orange.fr +33 5 62 51 00 15 http://laboratoire-omnibus.over-blog.com/ TARBES 29 avenue Bertrand Barère Tarbes

