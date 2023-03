Greenwalk – Balade théâtrale dans les rues de Tarbes TARBES, 8 avril 2023, Tarbes .

Greenwalk – Balade théâtrale dans les rues de Tarbes

Rue Maréchal Foch TARBES dans les rues de la ville Tarbes Seine-et-Marne TARBES Rue Maréchal Foch

2023-04-08 – 2023-04-16

TARBES Rue Maréchal Foch

Tarbes

Seine-et-Marne

.

Les spectatrices et spectateurs seront invité.e.s à utiliser tous leurs sens pour découvrir le vivant qui les entoure et se laisser surprendre lors de cette balade.

Que pense cet arbre là-bas ? Est-ce que ce pigeon me parle ? Que deviendra ce bâtiment ?

Greenwalk est un temps drôle et sensible pour regarder les choses autrement.

Création de la balade avec la complicité d’habitantes et habitants du 8 au 16 avril.

On a besoin de vous pour créer cette déambulation !

Vous pourrez nous aider de différentes manières. On vous en dit plus lors du STIMULUS, temps convivial d’apéro-rencontre pour vous présenter le projet et vous donner envie d’y participer.

> Stimulus – Mercredi 8 avril à 17h / Maison des associations de l’Arsenal (11 rue de la Chaudronnerie, Tarbes).

> Greenwalk – Dimanche 16 avril à 15h et 17h / Dans les rues de Tarbes (lieu de départ à préciser).

TARBES Rue Maréchal Foch Tarbes

dernière mise à jour : 2023-03-17 par