Seine-et-Marne . Venez partager la passion du sport au cours d’une journée festive ! Pour cette 10è édition, la pratique sportive handi et sport adaptée est à nouveau à l’honneur avec des démonstrations, des stands pour vous informer, des rencontres sportives et des ateliers. Les personnes en situation de handicap pourront tester différentes disciplines : tennis, basket-ball, judo, escalade, badminton, golf, lutte, tennis de table, tir à la carabine laser, tandem….

Les valides pourront aussi essayer ces sports dans les mêmes conditions (fauteuil roulant, bandeau sur les yeux…) Des stands tenus par les clubs vous permettront de vous informer sur les pratiques handisport suivantes : ski, plongée sous-marine, pêche, pelote basque, boxe … Programme de la journée :

> 10h à 17h : Animations et activités sportives diverses

> 14h30 à 16h : Tournoi de basket

