TARBES, 8 avril 2023

Les coulisses du Pari « La petite histoire »

2023-04-08 – 2023-04-08

Nous vous invitons dans les coulisses de “La petite histoire d’Eugène Durif” lors d’une répétition publique.

Le Théâtre Fébus vous offrira un moment privilégié de rencontre et de découverte de leur création.

Deux parents ennemis se retrouvent pour raconter le drame de leur progéniture en se mettant dans la peau des principaux protagonistes : les parents, les enfants, les deux clans.

Cela vous rappelle quelque chose ? Roméo et Juliette de William Shakespeare !

La pièce et l’histoire sont ici réfléchies, digérées, racontées et incarnées par les fantômes des parents.

Lui, Capulet et elle, Montaigu se rencontrent dans un cadre de temps arrêté et pour l’éternité, de la grande histoire : le sens de la vie, les remords et les regrets, la liberté de choix. Le but est de se faire pardonner pour l’un et de connaître enfin le repos pour l’autre. La petite histoire souligne les instants, les choses concrètes de la vie, les circonstances qui expliquent la façon dont le conditionnement social peut désagréger un sentiment comme un amour ultime.

Le Théâtre Fébus D’après Eugène Durif

Mise en scène Maria Aguirre Avec Bruno Spiesser et Joëlle Aguiriano

