Soirée d'échanges « Autisme & Sport, c'est possible !! » 31 mars 2023, Tarbes à la Bourse du Travail

Seine-et-Marne . La pratique d’une activité physique participe à un état de bien-être physique, mental et social pour tous.

Dans l’autisme, il a été montré que le sport est un outil essentiel de progression et un vecteur d’intégration sociale. Pourtant, il existe encore des obstacles à l’inclusion sportive des personnes autistes qui ne leur permettent pas d’exercer une activité sportive selon leurs envies et besoins.

Ces freins peuvent-ils être levés ? Des personnes TSA, des parents, des professionnels du sport feront équipe pour témoigner et partager leurs expériences.

Un apéritif clôturera la soirée. Soirée organisée par Autisme 65, le CDSA 65 et le GEM Autisme & Partage

