Tarba en Canta, Festival international de Polyphonies TARBES Tarbes, 5 juin 2024, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Ce festival international invite des groupes d’Europe du Sud à échanger au coeur de la cité avec les acteurs de la polyphonie régionale.

Il propose tous les ans une affiche haute en couleurs ouverte aux initiés comme aux amateurs.

> Au programme : concerts du soir, cantèras, concerts d’après-midi, concerts itinérants sur les marchés tarbais, apéros-concerts, Mainats en Canta, conférence, master classes…

– 10 000 festivaliers sur l’ensemble des concerts et cantèras

– 250 chanteurs invités

– 100 stagiaires aux Master classes

– 2 000 élèves présents sur les projets pédagogiques

– 20 concerts et cantèras gratuits

Depuis ses débuts, Tarba en Canta a invité : Amaran Alabak, Aurea, Balkanes, Barbara Furtuna, les Chanteurs Pyrénéens, Compagnia Sacco, Cuncordu de Orosei, Kalakan, la Mal Coiffée, lo Cor de la Plana, Nadau, Spartimu, Svetlana Spajic Group, Vox Bigerri, Xarnège, Fiordispina, Trio Soledonna, Du Bartàs, Mze Shina, Chet Nuneta, La Roquette, Vox Bigerri, Enco de Botte, Radio Cos, Grail’Oli, Kepa Junkera & Sorginak, La Mata de Jonc, Jordi Molina, Le Capere, Lo Barrut, Radio Babel Marseille, … ainsi que de nombreux groupes régionaux !….

2024-06-05 fin : 2024-06-09 . .

TARBES au centre-ville de Tarbes, à Ibos, Juillan et Séméac

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



This international festival invites groups from Southern Europe to exchange in the heart of the city with the actors of the regional polyphony.

Every year, it offers a colorful program open to both initiates and amateurs.

> On the program: evening concerts, cantèras, afternoon concerts, itinerant concerts in the markets of Tarbes, aperitif-concerts, Mainats en Canta, conferences, master classes…

– 10,000 festival-goers for all the concerts and cantèras

– 250 guest singers

– 100 trainees in master classes

– 2,000 students present on educational projects

– 20 free concerts and cantèras

Since its inception, Tarba en Canta has invited : Amaran Alabak, Aurea, Balkanes, Barbara Furtuna, les Chanteurs Pyrénéens, Compagnia Sacco, Cuncordu de Orosei, Kalakan, la Mal Coiffée, lo Cor de la Plana, Nadau, Spartimu, Svetlana Spajic Group, Vox Bigerri, Xarnège, Fiordispina, Trio Soledonna, Du Bartàs, Mze Shina, Chet Nuneta, La Roquette, Vox Bigerri, Enco de Botte, Radio Cos, Grail’Oli, Kepa Junkera & Sorginak, La Mata de Jonc, Jordi Molina, Le Capere, Lo Barrut, Radio Babel Marseille, …. as well as many regional groups!…

Este festival internacional invita a grupos del sur de Europa a intercambiar en el corazón de la ciudad con los actores de la polifonía regional.

Cada año, ofrece un vistoso programa abierto tanto a los iniciados como a los aficionados.

> En el programa: conciertos nocturnos, cantèras, conciertos de tarde, conciertos itinerantes en los mercados de Tarbes, conciertos de aperitivo, Mainats en Canta, conferencias, clases magistrales…

– 10.000 asistentes a todos los conciertos y cantèras

– 250 cantantes invitados

– 100 alumnos en clases magistrales

– 2.000 estudiantes presentan proyectos educativos

– 20 conciertos y cantèras gratuitas

Desde su creación, Tarba en Canta ha invitado a : Amaran Alabak, Aurea, Balkanes, Barbara Furtuna, les Chanteurs Pyrénéens, Compagnia Sacco, Cuncordu de Orosei, Kalakan, la Mal Coiffée, lo Cor de la Plana, Nadau, Spartimu, Svetlana Spajic Group, Vox Bigerri, Xarnège, Fiordispina, Trio Soledonna, Du Bartàs, Mze Shina, Chet Nuneta, La Roquette, Vox Bigerri, Enco de Botte, Radio Cos, Grail’Oli, Kepa Junkera & Sorginak, La Mata de Jonc, Jordi Molina, Le Capere, Lo Barrut, Radio Babel Marseille, …. así como muchos grupos regionales…

Dieses internationale Festival lädt Gruppen aus Südeuropa dazu ein, sich im Herzen der Stadt mit den Akteuren der regionalen Polyphonie auszutauschen.

Es bietet jedes Jahr ein farbenfrohes Programm, das sowohl für Kenner als auch für Liebhaber offen ist.

> Auf dem Programm stehen Abendkonzerte, Cantèras, Nachmittagskonzerte, Wanderkonzerte auf den Märkten von Tarbais, Aperitifkonzerte, Mainats en Canta, Konferenzen, Meisterklassen…

– 10.000 Festivalbesucher bei allen Konzerten und Kantèras

– 250 eingeladene Sänger

– 100 Praktikanten in den Meisterklassen

– 2 000 Schüler, die an pädagogischen Projekten teilnehmen

– 20 kostenlose Konzerte und Kantaten

Seit seinen Anfängen hat Tarba en Canta eingeladen: Amaran Alabak, Aurea, Balkanes, Barbara Furtuna, Les Chanteurs Pyrénéens, Compagnia Sacco, Cuncordu de Orosei, Kalakan, La Mal Coiffée, lo Cor de la Plana, Nadau, Spartimu, Svetlana Spajic Group, Vox Bigerri, Xarnège, Fiordispina, Trio Soledonna, Du Bartàs, Mze Shina, Chet Nuneta, La Roquette, Vox Bigerri, Enco de Botte, Radio Cos, Grail’Oli, Kepa Junkera & Sorginak, La Mata de Jonc, Jordi Molina, Le Capere, Lo Barrut, Radio Babel Marseille, …. sowie zahlreiche regionale Bands!!!

Mise à jour le 2023-10-03 par OT de Tarbes|CDT65