35e Festival Ibero-Andalou TARBES Tarbes, 17 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

La Peña Andalouse Guazamara vous propose, cette année encore, un programme de qualité avec des expositions, des conférences, des stages de danses andalouses, des spectacles flamenco, des concerts mais aussi des projections de films : ambiance espagnole assurée !

L’Andalousie s’invite de nouveau à Tarbes !

AU PROGRAMME

– Vendredi 17 novembre à 18h : Cocktail d’ouverture du Festival / Maison de quartier du Martinet

– Samedi 18 novembre à 20h30 : Concert 3 guitares par Le Rythme et le Rêve avec Serge Lopez, Manuel Rodriguez, Bernardo Sandoval / CAC de Séméac (tarifs : 6 à 12€)

– Mardi 21 novembre à 18h30 : Café cantante « Grenade et Lorca » / Restaurant du Lac à Soues (sur réservation)

– Mercredi 22 au vendredi 24 novembre de 15h à 18h : Exposition « Regard croisé sur l’art campanaire et l’oeuvre de Federico Mompou » / Fondation Cénac de Soues (entrée libre et gratuite)

– Jeudi 23 novembre à 18h : Conférence de M. Thibaut de Rouvray « La cloche, un patrimoine historique et symbolique. La fonderie Dencausse de Soues et Tarbes (1650 à 1930) » / Fondation Cénac de Soues (entrée libre dans la limite des places disponibles)

– Vendredi 24 novembre à 20h30 : Concert commenté sur la musique de Federico Mompou / Conservatoire Henri Duparc (tarifs : 12 à 15€)

– Samedi 25 novembre à 20h30 : Spectacle Flamenco Lucas « Herramientas » / Théâtre Les Nouveautés (tarifs : 15 à 20€)

– Lundi 27 novembre à partir de 18h : Films espagnols en VO « Ay Carmela » + 20h « Pica pica » + 20h30 « Elisa mi vida » / Petit Théâtre Maurice Sarrazin MDA Adour (entrée libre dans la limite des places disponibles et tapas payants)

– Mercredi 29 novembre à 18h : Conférence « Émigration française en Espagne 17e et 18e siècles : les Pyrénéens » par José Cubero, historien / Petit Théâtre Maurice Sarrazin MDA Adour (entrée libre dans la limite des places disponibles)

– Jeudi 30 novembre à 18h : Film « Goya à Bordeaux » / Petit Théâtre Maurice Sarrazin MDA Adour (entrée libre dans la limite des places disponibles)

– Vendredi 1er décembre à 20h30 : Spectacle Flamenco « Esencia flamenca » / Conservatoire Henri Duparc (tarifs : 12 à 15€)

– Samedi 2 décembre : Stages de danses andalouses : de 10h30 à 12h30 « La Guajira » + de 15h à 17h : Palmas et castagnettes sous la conduite de Chano de Sevilla / MDA Adour (sur réservation)

> Prochainement programme complet en téléchargement

A NOTER : La Peña Andalouse Guazamara propose toute l’année : l’étude de la langue et de la culture espagnoles, des stages de danses andalouses et d’initiation aux palmas et castagnettes, un atelier de chansons populaires espagnoles, des voyages culturels.

Cotisation annuelle : 20€.

2023-11-17 fin : 2023-12-02 . EUR.

TARBES dans différents lieux de la ville

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Once again this year, the Peña Andalouse Guazamara offers a top-quality program of exhibitions, lectures, Andalusian dance workshops, flamenco shows, concerts and film screenings: a guaranteed Spanish atmosphere!

Andalusia invites itself once again to Tarbes!

ON THE PROGRAM

– Friday November 17 at 6pm: Festival opening cocktail / Maison de quartier du Martinet

– Saturday, November 18, 8:30pm: 3-guitar concert by Le Rythme et le Rêve with Serge Lopez, Manuel Rodriguez, Bernardo Sandoval / CAC de Séméac (prices: 6 to 12?)

– Tuesday November 21 at 6:30pm: Café cantante « Grenade et Lorca » / Restaurant du Lac in Soues (booking essential)

– Wednesday November 22 to Friday November 24, 3pm to 6pm: Exhibition « Regard croisé sur l’art campanaire et l’oeuvre de Federico Mompou » / Fondation Cénac, Soues (free admission)

– Thursday November 23rd at 6pm: Conference by Mr. Thibaut de Rouvray « The bell, a historical and symbolic heritage. La fonderie Dencausse de Soues et Tarbes (1650 à 1930) » / Fondation Cénac de Soues (free admission subject to availability)

– Friday November 24 at 8:30pm: Concert with commentary on the music of Federico Mompou / Conservatoire Henri Duparc (prices: 12 to 15?)

– Saturday November 25 at 8:30pm: Flamenco show Lucas « Herramientas » / Théâtre Les Nouveautés (prices: 15 to 20?)

– Monday, November 27 from 6pm: Spanish films in VO « Ay Carmela » + 8pm « Pica pica » + 8:30pm « Elisa mi vida » / Petit Théâtre Maurice Sarrazin MDA Adour (free admission subject to availability and tapas for a fee)

– Wednesday November 29 at 6pm: Lecture « French emigration to Spain in the 17th and 18th centuries: the Pyrenees » by José Cubero, historian / Petit Théâtre Maurice Sarrazin MDA Adour (free admission subject to availability)

– Thursday November 30 at 6pm: Film « Goya à Bordeaux » / Petit Théâtre Maurice Sarrazin MDA Adour (free admission subject to availability)

– Friday, December 1 at 8:30pm: Flamenco show « Esencia flamenca » / Conservatoire Henri Duparc (prices: 12 to 15?)

– Saturday December 2: Andalusian dance workshops: from 10.30am to 12.30pm « La Guajira » + from 3pm to 5pm: Palmas and castanets led by Chano de Sevilla / MDA Adour (booking required)

> Full program available for download soon

PLEASE NOTE: All year round, the Peña Andalouse Guazamara offers: study of Spanish language and culture, Andalusian dance and palmas and castanets workshops, a popular Spanish song workshop, cultural trips.

Annual membership fee: 20?

Un año más, la Peña Andaluza Guazamara le propone un programa de calidad con exposiciones, conferencias, clases de baile andaluz, espectáculos flamencos, conciertos y proyecciones cinematográficas, ¡así que no le faltará ambiente español!

¡Andalucía vuelve a Tarbes!

EN EL PROGRAMA

– Viernes 17 de noviembre a las 18:00 h: cóctel de inauguración del Festival / Maison de quartier du Martinet

– Sábado 18 de noviembre a las 20:30 h: Concierto 3 guitarras de Le Rythme et le Rêve con Serge Lopez, Manuel Rodriguez, Bernardo Sandoval / CAC de Séméac (precios: de 6 a 12?)

– Martes 21 de noviembre a las 18:30 h: Café cantante « Grenade et Lorca » / Restaurante du Lac en Soues (imprescindible reservar)

– Miércoles 22 a viernes 24 de noviembre de 15:00 a 18:00 h: Exposición « Mirada cruzada sobre el arte campanario y la obra de Federico Mompou » / Fundación Cénac de Soues (entrada libre)

– Jueves 23 de noviembre a las 18:00 h: Conferencia del Sr. Thibaut de Rouvray « La campana, patrimonio histórico y simbólico. La fundición Dencausse en Soues y Tarbes (1650 a 1930) » / Fundación Cénac de Soues (entrada libre según disponibilidad)

– Viernes 24 de noviembre a las 20.30 h: Concierto comentado sobre la música de Federico Mompou / Conservatorio Henri Duparc (precios: de 12 a 15?)

– Sábado 25 de noviembre a las 20.30 h: Espectáculo flamenco Lucas « Herramientas » / Théâtre Les Nouveautés (precio de las entradas: de 15 a 20?)

– Lunes 27 de noviembre a partir de las 18:00 h: Cine español en VO « Ay Carmela » + 20:00 h « Pica pica » + 20:30 h « Elisa mi vida » / Petit Théâtre Maurice Sarrazin MDA Adour (entrada libre según disponibilidad y tapas de pago)

– Miércoles 29 de noviembre a las 18:00 h: Conferencia « La emigración francesa a España en los siglos XVII y XVIII: los Pirineos » por José Cubero, historiador / Petit Théâtre Maurice Sarrazin MDA Adour (entrada libre hasta completar aforo)

– Jueves 30 de noviembre a las 18:00 h: Película « Goya en Burdeos » / Petit Théâtre Maurice Sarrazin MDA Adour (entrada libre hasta completar aforo)

– Viernes 1 de diciembre a las 20.30 h: Espectáculo flamenco « Esencia flamenca » / Conservatorio Henri Duparc (precios: de 12 a 15?)

– Sábado 2 de diciembre: Talleres de baile andaluz: de 10:30 a 12:30 h « La Guajira » + de 15:00 a 17:00 h: Palmas y castañuelas a cargo de Chano de Sevilla / MDA Adour (previa reserva)

> Programa completo disponible para descargar próximamente

NOTA: La Peña Andaluza Guazamara ofrece las siguientes actividades a lo largo del año: estudio de la lengua y la cultura españolas, cursos de baile andaluz, iniciación a las palmas y castañuelas, taller de canción popular española y viajes culturales.

Abono anual: 20?

Die andalusische Peña Guazamara bietet Ihnen auch in diesem Jahr wieder ein hochwertiges Programm mit Ausstellungen, Vorträgen, andalusischen Tanzkursen, Flamenco-Shows, Konzerten, aber auch Filmvorführungen: spanische Stimmung garantiert!

Andalusien lädt wieder nach Tarbes ein!

AU PROGRAMM

– Freitag, 17. November um 18 Uhr: Cocktail zur Eröffnung des Festivals / Maison de quartier du Martinet

– Samstag, 18. November, 20.30 Uhr: 3-Gitarren-Konzert von Le Rythme et le Rêve mit Serge Lopez, Manuel Rodriguez, Bernardo Sandoval / CAC de Séméac (Preise: 6 bis 12 ?)

– Dienstag, 21. November um 18.30 Uhr: Café cantante « Granada und Lorca » / Restaurant du Lac in Soues (mit Reservierung)

– Mittwoch, 22. bis Freitag, 24. November von 15 bis 18 Uhr: Ausstellung « Regard croisé sur l’art campanaire et l’oeuvre de Federico Mompou » / Fondation Cénac in Soues (Eintritt frei)

– Donnerstag, 23. November, 18 Uhr: Vortrag von Herrn Thibaut de Rouvray « Die Glocke, ein historisches und symbolisches Erbe. Die Gießerei Dencausse in Soues und Tarbes (1650 bis 1930) » / Fondation Cénac in Soues (freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze)

– Freitag, 24. November, 20.30 Uhr: Kommentiertes Konzert über die Musik von Federico Mompou / Conservatoire Henri Duparc (Preise: 12-15?)

– Samstag, 25. November um 20.30 Uhr: Flamenco-Show Lucas « Herramientas » / Théâtre Les Nouveautés (Preise: 15 bis 20?)

– Montag, 27. November ab 18 Uhr: Spanische Filme in OV « Ay Carmela » + 20 Uhr « Pica pica » + 20.30 Uhr « Elisa mi vida » / Kleines Theater Maurice Sarrazin MDA Adour (freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze und Tapas kostenpflichtig)

– Mittwoch, 29. November um 18 Uhr: Vortrag « Französische Emigration in Spanien 17. und 18. Jahrhundert: die Pyrenäenbewohner » von José Cubero, Historiker / Petit Théâtre Maurice Sarrazin MDA Adour (freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze)

– Donnerstag, 30. November um 18 Uhr: Film « Goya in Bordeaux » / Petit Théâtre Maurice Sarrazin MDA Adour (freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze)

– Freitag, 1. Dezember, 20.30 Uhr: Flamenco-Show « Esencia flamenca » / Conservatoire Henri Duparc (Preise: 12 bis 15 ?)

– Samstag, 2. Dezember: Workshops für andalusische Tänze: von 10.30 bis 12.30 Uhr « La Guajira » + von 15 bis 17 Uhr: Palmas und Kastagnetten unter der Leitung von Chano de Sevilla / MDA Adour (mit Reservierung)

> Demnächst vollständiges Programm als Download

HINWEIS: Die andalusische Peña Guazamara bietet das ganze Jahr über folgende Aktivitäten an: Studium der spanischen Sprache und Kultur, Workshops für andalusische Tänze und Einführung in die Palmas und Kastagnetten, Workshop für spanische Volkslieder, Kulturreisen.

Jahresbeitrag: 20?

