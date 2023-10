Samedi Piétons Super Héros TARBES Tarbes, 4 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Chaque 1er samedi du mois, le centre-ville devient piéton : Venez déambuler dans les rues en toute tranquillité.

Et s’il fait beau, c’est le Grand déballage des commerçants proposé par l’association des commerçants Tellement Tarbes !

> Centre piéton : rue Foch, de la place de Verdun à la rue François Mousis, rue de Gonnès entre la Halle Brauhauban et la rue Foch, rue Brauhauban piétonne.

Pour se garer aux abords : trop facile !

> Une heure gratuite sur tout le stationnement de surface (comme le reste de la semaine)

> Gratuité du stationnement de surface le samedi après-midi (à partir de midi)

> NOUVEAUTÉ : Gratuité du parking Brauhauban le samedi après-midi (de 13h à 19h)

A noter également la présence des vélos et voitures électriques en libre-service de TLP Mobilités, accessibles depuis Brauhauban et Marcadieu..

2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

TARBES au centre-ville

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every 1st Saturday of the month, the city center becomes pedestrian : Come and stroll in the streets in all tranquillity.

And if the weather is nice, it’s the Great Unpacking of the shopkeepers proposed by the association of the shopkeepers Tellement Tarbes !

> Pedestrian center: rue Foch, from place de Verdun to rue François Mousis, rue de Gonnès between Halle Brauhauban and rue Foch, rue Brauhauban pedestrian.

To park in the area: too easy!

> One hour free on all surface parking (like the rest of the week)

> Free surface parking on Saturday afternoons (starting at noon)

> NEW: Free Brauhauban parking on Saturday afternoons (from 1pm to 7pm)

Also note the presence of TLP Mobilités’ self-service bicycles and electric cars, accessible from Brauhauban and Marcadieu.

Cada primer sábado de mes, el centro de la ciudad se convierte en peatonal: venga a pasear por las calles con toda tranquilidad.

Y si hace buen tiempo, ¡el Grand déballage des commerçants (desembalaje de los comerciantes) propuesto por la asociación de comerciantes Tellement Tarbes!

> Centro peatonalizado: rue Foch, de la place de Verdun a la rue François Mousis, rue de Gonnès entre Halle Brauhauban y rue Foch, rue Brauhauban peatonalizada.

¡Aparcar en la zona es muy fácil!

> Una hora gratis en todos los aparcamientos de superficie (como el resto de la semana)

> Aparcamiento gratuito en superficie los sábados por la tarde (a partir del mediodía)

> NUEVO: aparcamiento gratuito en el parking Brauhauban los sábados por la tarde (de 13:00 a 19:00)

Tenga en cuenta también la presencia de bicicletas y coches eléctricos de autoservicio de TLP Mobilités, accesibles desde Brauhauban y Marcadieu.

Jeden ersten Samstag im Monat wird das Stadtzentrum zur Fußgängerzone: Schlendern Sie in aller Ruhe durch die Straßen.

Und wenn das Wetter schön ist, findet der Grand déballage des commerçants statt, der von der Association des commerçants Tellement Tarbes angeboten wird!

> Fußgängerzone im Zentrum: Rue Foch, von der Place de Verdun bis zur Rue François Mousis, Rue de Gonnès zwischen der Halle Brauhauban und der Rue Foch, Rue Brauhauban als Fußgängerzone.

Parken in der Umgebung: zu einfach!

> Eine Stunde kostenloses Parken auf allen Oberflächenparkplätzen (wie den Rest der Woche)

> Kostenloses Parken auf der Oberfläche am Samstagnachmittag (ab 12 Uhr)

> NEU: Kostenlose Nutzung des Parkhauses Brauhauban am Samstagnachmittag (von 13:00 bis 19:00 Uhr)

Beachten Sie auch die Selbstbedienungsfahrräder und Elektroautos von TLP Mobilités, die von Brauhauban und Marcadieu aus zugänglich sind.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT de Tarbes|CDT65