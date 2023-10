La Semaine Bleue TARBES Tarbes, 4 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Bienvenue à la Semaine Nationale des Retraités et Personnes âgées qui a pour thème cette année : « Mieux vaut prévenir que guérir ».

AU PROGRAMME

> Mercredi 4 octobre à 9h30 : Marche bleue au Parc Bel-Air

La marche sera encadrée par des professeurs d’activité physique adaptée.

Rendez-vous avenue Pierre de Coubertin, à l’entrée du Parc face à la résidence du Stade.

Rafraîchissements offerts à l’issue de la marche, à la résidence du Stade.

> Jeudi 5 octobre à 14 h 30 : Table ronde « La chute, l’éviter ou l’affronter » à la salle des fêtes de la mairie

Animée par une éducatrice sportive spécialisée, une kinésithérapeute, une ergothérapeute.

Avec la participation du Dr Yannick Gasnier, chef du pôle gériatrique du CH de Bigorre, et d’Annie Batas, Gestionnaire de l’Equipe territoriale vieillissement et prévention de la dépendance.

Des mises en situation et tests pratiques ludiques seront proposés.

> Vendredi 6 octobre à 14h30 : Projection du film « La promesse de l’aidant » à l’auditorium de la CCI

Projection du film d’Edouard Carrion (partenaire malakoff humanis et Agirc Arrco), suivie d’un débat.

Gratuit – sur inscription au CCAS à partir du 11 septembre – 05 62 44 47 69.

2023-10-04 fin : 2023-10-06 . .

TARBES dans différents lieux de la ville

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Welcome to Semaine Nationale des Retraités et Personnes âgées, whose theme this year is « Prevention is better than cure ».

ON THE PROGRAM

> Wednesday, October 4 at 9:30 am: Blue Walk in Parc Bel-Air

The walk will be supervised by adapted physical activity teachers.

Meet on avenue Pierre de Coubertin, at the entrance to the park opposite the Stade residence.

Refreshments offered at the end of the walk, at the Stade residence.

> Thursday, October 5, 2:30 pm: Round-table discussion on « Avoiding or dealing with falls » in the town hall’s salle des fêtes

Hosted by a specialized sports educator, a physiotherapist and an occupational therapist.

With the participation of Dr Yannick Gasnier, head of the geriatric unit at the CH de Bigorre, and Annie Batas, manager of the Equipe territoriale vieillissement et prévention de la dépendance.

Practical scenarios and tests will be offered.

> Friday October 6 at 2:30pm: Screening of the film « La promesse de l’aidant » at the CCI auditorium

Screening of the film by Edouard Carrion (partner malakoff humanis and Agirc Arrco), followed by a discussion.

Free ? registration at the CCAS from September 11 ? 05 62 44 47 69

Bienvenidos a la Semaine Nationale des Retraités et Personnes âgées, cuyo tema este año es « Más vale prevenir que curar ».

SOBRE EL PROGRAMA

> Miércoles 4 de octubre a las 9.30 h: Paseo Azul por el Parc Bel-Air

El paseo estará supervisado por profesores de actividad física adaptada.

Encuentro en la avenida Pierre de Coubertin, a la entrada del parque, frente a la residencia del Stade.

Al final del paseo, en la residencia Stade, se ofrecerá un refrigerio.

> Jueves 5 de octubre a las 14.30 h: Mesa redonda « Evitar o afrontar las caídas » en la sala de fiestas del ayuntamiento

A cargo de un educador deportivo especializado, un fisioterapeuta y un terapeuta ocupacional.

Con la participación del Dr. Yannick Gasnier, Jefe de la Unidad de Geriatría del CH de Bigorre, y de Annie Batas, Responsable del Equipo Territorial de Envejecimiento y Prevención de la Dependencia.

Habrá ejercicios de role-playing y divertidas pruebas prácticas.

> Viernes 6 de octubre a las 14.30 h: Proyección de la película « La promesse de l’aidant » en el auditorio de la CCI

Proyección de la película por Edouard Carrion (socio malakoff humanis y Agirc Arrco), seguida de un debate.

Inscripción gratuita en la CCAS a partir del 11 de septiembre ? 05 62 44 47 69

Willkommen zur Nationalen Woche der Rentner und älteren Menschen, die in diesem Jahr unter dem Motto « Vorbeugen ist besser als heilen » steht.

AUF DEM PROGRAMM

> Mittwoch, 4. Oktober um 9.30 Uhr: Blauer Spaziergang im Parc Bel-Air

Die Wanderung wird von Lehrern für angepasste körperliche Aktivität betreut.

Treffpunkt: avenue Pierre de Coubertin, am Eingang des Parks gegenüber der Residenz du Stade.

Erfrischungen werden am Ende der Wanderung in der Residenz du Stade angeboten.

> Donnerstag, 5. Oktober, 14.30 Uhr: Podiumsdiskussion « Der Sturz, ihn vermeiden oder ihm begegnen » im Festsaal des Rathauses

Moderiert von einer spezialisierten Sportpädagogin, einer Kinesitherapeutin und einer Ergotherapeutin.

Mit Beteiligung von Dr. Yannick Gasnier, Leiter der geriatrischen Abteilung des CH de Bigorre, und Annie Batas, Leiterin des territorialen Teams für Alterung und Prävention von Abhängigkeit.

Es werden spielerische Situationsbeispiele und praktische Tests angeboten.

> Freitag, 6. Oktober, 14.30 Uhr: Vorführung des Films « La promesse de l’aidant » (Das Versprechen des Helfers) im Auditorium der IHK

Vorführung des Films von Edouard Carrion (Partner von malakoff humanis und Agirc Arrco), gefolgt von einer Debatte.

Kostenlos ? mit Anmeldung beim CCAS ab dem 11. September ? 05 62 44 47 69

